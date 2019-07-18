شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : ديون الصين تتجاوز 300% من الناتج وتشكل 15% من الإجمالى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز مقياس لديون الصين 300% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد وفقا لمعهد التمويل الدولى، فى الوقت الذى تكثف فيه بكين الدعم للاقتصاد المتباطئ بينما تسعى لاحتواء المخاطر المالية.

وقال معهد التمويل ، فى تقرير صدر هذا الأسبوع يسلط الضوء على ارتفاع مستويات الديون فى أنحاء العالم إن إجمالى ديون الشركات والأسر والحكومة الصينية زاد إلى 303 % من الناتج الإجمالى فى الربع الأول من 2019 من 297 % فى نفس الفترة قبل عام.

وقال التقرير "فى حين أدى سعى السلطات لكبح إقراض بنوك الظل (على الأخص للشركات الصغيرة) إلى تراجع ديون المؤسسات غير المالية، فإن صافى الاقتراض فى قطاعات أخرى دفع إجمالى ديون الصين إلى أكثر من 40 تريليون دولار، بما يشكل نحو 15% من الديون العالمية ، و"تجدر الإشارة إلى أن إصدارات السندات فى الداخل تشير إلى زيادة كبيرة فى اقتراض الحكومات والبنوك المحلية هذا العام".

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وتباطأ نمو اقتصاد الصين إلى 6.2% فى الربع الثانى من السنة وهى أضعف وتيرة فى ما لا يقل عن 27 عاما، مع فتور الطلب فى الداخل والخارج فى مواجهة تزايد الضغوط التجارية الأمريكية.

كانت وزارة المالية قالت يوم الثلاثاء الماضى ، إن إجمالى صافى إصدارات سندات الحكومات المحلية بلغ 2.1765 تريليون يوان (316.5 مليار دولار(