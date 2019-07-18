قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن الهيئات التنظيمية حول العالم لن تدع فيسبوك تطلق عملتها الرقمية (ليبرا) حتى يتم معالجة بواعث القلق الخاصة بها والتي تتراوح من غسل الأموال إلى الاستقرار المالي، مضيفا أنه قد تكون هناك حاجة إلى ”مناقشة مستفيضة“.
وقبل شهر أعلنت فيسبوك عن ليبرا، وهى عملة رقمية جديدة تدعمها أربع عملات رسمية ومتاحة لمليارات من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي حول العالم، قائلة إنها تأمل بإطلاقها في وقت قريب ربما يكون العام القادم.
وقال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي والذي يرأس مجموعة عمل دولية بشأن ليبرا، إن النطاق العالمي لفيسبوك يعني أن العملة المشفرة يجب أن تكون آمنة ”من أول يوم“ لمستخدميها والنظام المالي وسلطات مكافحة الجريمة.
وأبلغ كوير رويترز على هامش اجتماع مجموعة السبع في شانتلي بفرنسا ”يجب أن تكون آمنة وقوية ومرنة من أول يوم... إنها ليست عملية تجريبية: إما أن تنجح أو لا تنجح“.
ويخشى المنظمون أن ليبرا، التي في تصميمها الأصلي ستستمح للمستخدمين بتحويل أموال باستخدام اسم مستعار، قد تستخدم لغسل أموال أو تمويل الارهاب.
وقال كوير إن هناك حاجة إلى ”مناقشة مستفيضة“ بين الهيئات التنظيمية حول كيفية تغيير القواعد الوطنية والدولية القائمة لتشمل ليبرا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالمركزي الأوروبي: إطلاق ليبرا لن يحدث حتى تحظى برضا الهئيات التنظيمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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