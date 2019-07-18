شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : ارتفاع نسبة المشاركة بمقاطعة البضائع اليابانية فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج استطلاع رأى فى كوريا الجنوبية حول تأييد مقاطعة البضائع اليابانية تجاوزت 50% وسط تصاعد الخلاف التجارى بين البلدين.

ووفق الاستطلاع الذى أجرته وكالة "ريال متر" المتخصصة فى استطلاعات الرأي، فإن أكثر من 54% من المشاركين فى الاستطلاع أيدوا مقاطعة البضائع اليابانية، بزيادة تقدر بنسبة 606 % مقارنة بنتائج الاستطلاع السابق ، فيما عبر أكثر من 39% عن رفضهم المشاركة فى حملة المقاطعة.

يذكر أن اليابان شددت قيود التصدير ضد كوريا الجنوبية فى مطلع يوليو الجاري، ردا على قرارات المحكمة العليا الكورية الجنوبية، والتى أمرت الشركات اليابانية بتعويض العمال الذين اشتغلوا قسرا فى كوريا الجنوبية خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وكانت اليابان أكدت، فى وقت سابق، أن جميع قضايا العمال قد تم تسويتها فى مجملها بموجب اتفاق عام 1965، والذى هدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.