شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تقديرات بوصول سوق الطائرات المسيرة عالميا إلى 14 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دراسة إن سوق الطائرات المُسيرة غير العسكرية التى تهيمن عليها شركات تصنيع فى الصين ستتضاعف عالميا إلى ثلاثة أمثال حجمها الحالى خلال العقد المقبل لتصل إلى 14.3 مليار دولار، وذلك رغم تحذيرات مسؤولين أمريكيين من مخاطرها على الأمن القومي.

ووفقا للدراسة التى أصدرتها شركة تيل جروب المتخصصة فى تحليل بيانات الفضاء الجوى، فإن السوق التى تُقدر قيمتها هذا العام بما يصل إلى 4.9 مليار دولار ستستفيد من الفتح التدريجى للمجال الجوى الأمريكى من قبل إدارة الطيران الاتحادية والاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة من جانب القطاعات التجارية.

ويأتى التقرير فى وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية لدى الولايات المتحدة والشركات الأمريكية الخاصة من احتمالية حصول الصين على بيانات حساسة ومقاطع فيديو يمكن للطائرات المسيرة صينية الصنع التقاطها.

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وقال فيل فينيجان، المحلل فى شركة تيل جروب الذى أعد الدراسة، إن المُصنعين الصينيين يزودون ثلاثة أرباع الأسواق التجارية والاستهلاكية العالمية حسب الوحدة.

ووفقا لإشعار صادر من وزارة الأمن الداخلى الأمريكية فى مايو اطلعت عليه رويترز، حذرت الوزارة الشركات الأمريكية من المخاطر التى قد تتعرض لها بياناتها من جانب الطائرات المسيرة صينية الصنع.