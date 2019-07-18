الاقتصاد

رئيس القابضة للتأمين يلتقى ممثلى شركة فرنسية لتطوير العقارات التاريخية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألتقى باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، مع عدد من مسؤلى شركة فرنسية للتعاون فى مجال تطوير العقارات التاريخية التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى الشركات التابعة.

 

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وكان خلال المنتدى الاقتصادى للاستثمار بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون  تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر القابضة للتأمين و شركة Cerway الفرنسية لتحسين الجودة البيئية لمشروعات ترميم المبانى بمركز مدينة القاهرة.

 

وأضاف باسل الحينى لـ"الخليج 365"، أن الشركة الفرنسية من أكبر الشركات العالمية التى تؤهل المبانى لتكون صديقة للبيئة، لافتا إلى أن التطرق خلال اجتماع اليوم لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها والتى تهدف لدراسة إمكانية التعاون مع الشركة الفرنسية بالنسبة للمبانى التاريخية المملوكة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، فى إطار حرص الشركة القابضة على تنمية محفظتها العقارية ذات الطابع المعمارى المتميز.

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