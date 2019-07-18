الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع انحدار نتفليكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الخميس مع انحدار أسهم رائدة البث الشبكي نتفليكس، إثر استهلال ضعيف منها لنتائج شركات التكنولوجيا الخمس الأفضل أداء في سوق الأسهم.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 27.87 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 27191.98 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.55 نقطة أو 0.19% مسجلا 2978.87 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 33.44 نقطة أو 0.41% إلى 8151.76 نقطة.
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