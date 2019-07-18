شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم على نحو سلبي مع استمرار متابعة صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني بالإضافة إلى تجدد القلق من الحرب التجارية.



وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن حواراً عبر الهاتف سيتم بين مسؤولين تجاريين أمريكيين ونظرائهم من الصين، لكنه أعرب عن عدم يقينه بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.

Advertisements



يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفع بنحو ثمانية آلاف طلب إلى 216 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 27195 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 8172 نقطة، في حين استقر "إس أند بي 500" عند 2985 نقطة.