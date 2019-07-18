شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تنخفض بعد تضرر نتائج "ألكوا" بفعل الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور نتائج أعمال شركة "ألكوا" الرائدة في صناعة هذا المعدن والتي كشفت عن تضرر أنشطتها نتيجة ضعف الطلب الصيني.



وأكدت الشركة الأمريكية على أن إنتاجها من الألمنيوم والألومينا انخفض في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران، وهو ما دفعها للإبقاء على توقعاتها بعجز في المعروض من الألمنيوم وفائض في الألومينا لعام 2019.



وسجلت "ألكوا" خسائر فصلية بنحو 402 مليون دولار (ما يعادل 2.17 دولار للسهم) في الربع الثاني من أرباح قدرها عشرة ملايين دولار (ما يعادل خمسة سنتات للسهم) في نفس الفترة من العام الماضي.

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وتراجعت إيرادات الشركة المنتجة للأمنيوم إلى2.7 مليار دولار في الربع الثاني من 3.6 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.



وتوقعت "ألكوا" أن يسجل نمو الطلب العالمي على الألمنيوم هذا العام ما بين 1.25% و2.25% من تقديرات سابقة بين 2% و3%، وذلك نتيجة الحرب التجارية بين اولايات المتحدة والصين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.2% إلى 1847 دولار للطن، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 1848 دولار وأقل سعر عند 1836 دولار.