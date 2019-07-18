شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بدعم تباطؤ المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس على وشك تحقيق أول مكسب خلال خمسة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد تراجع المخزونات التجارية للأسبوع الخامس على التوالي ، وانخفاض الإنتاج بسبب الإعصار "باري".

بحلول الساعة 12:44بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.03$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.50$،وسجل أعلى مستوي 57.29$ ،وأدنى مستوي 56.44$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 64.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.52$ ،وسجل أعلى مستوي 64.44$ ،وأدنى مستوي 63.44$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.6% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 56.24$ للبرميل ، وفقدت عقود برنت نسبة 1.2% وسجلت مستوي 63.24$ الأدنى منذ 5 تموز/يوليو الجاري.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 12 تموز/يوليو، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ، وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بحوالي 3.6مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 456.2 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 11 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وانخفض الإنتاج الأمريكي الأسبوع الماضي بحوالي 300ألف برميل ، لينزل الإجمالي إلى 12 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 8 آذار/مارس الماضي.

ويعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأول خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،والأكبر منذ الأسبوع المنتهي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بعد تعطل الإنتاج فى خليج المكسيك بسبب الإعصار "باري".

ويكبح محاولات التعافي انحسار التوترات حول إيران ،بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ،والتي أشار خلالها إلى إحراز تقدما كبيرا فى المفاوضات مع طهران ،وإنه لا يسعي إلى تغيير النظام فى الجمهورية الإسلامية.