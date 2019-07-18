شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف مكاسبه وانخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، يأتي هذا مع استمرار التقييم القوي للعملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية بالوقت الحالي ، ويكبح المكاسب انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لليوم الثاني على التوالي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 97.26 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.19 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.05 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس أكثر من 0.2% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 97.44 نقطة.

يقيم المستثمرين العملة الأمريكية بالوقت الحالي كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

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اليورو تحت ضغط تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي ،والتي قد تدفع المركزي الأوروبي إلى إضافة المزيد من التحفيز النقدي وخفض معدلات الفائدة ، والجنيه الإسترليني يواجه مخاطر انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الخميس إلى 2.052% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بعد تقارير تشير إلى سير المحادثات بين أكبر اقتصادين بالعالم فى طريق مسدود ، بسبب القيود الأمريكية المفروضة على شركة "هواوي" الصينية.

ينتظر الاقتصاد الأمريكي فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الهامة عن قطاع فيلادلفيا الصناعي خلال الشهر الجاري ،وبيانات أخرى عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

يصدر مؤشر فيلادلفيا الصناعي المتوقع 5.0 نقطة فى تموز/يوليو من 0.3 نقطة فى حزيران/يونيو ،و تصدر طلبات إعانة البطالة المتوقع 216 ألف خلال الأسبوع المنتهي 13 تموز/يوليو من 209 ألف خلال الأسبوع الأسبق.