شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 5 أشهر بفعل تسارع مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، ضمن أقوي موجة صعود يومية خلال هذا العام ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، لتتداول أعلى حاجز 16$ للأوقية ، بفعل تسارع مستويات الطلب ، خاصة طلب مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.9% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.10$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.96$،وسجلت الأعلى عند 16.11$ الأعلى منذ 20 شباط/فبراير الماضي ،والأدنى عند 15.91$.

حققت الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.8% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي ، بفعل قوة طلب التجزئة ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

Advertisements

السبب المباشر فى الصعود القوي فى أسعار المعدن الأبيض ، يعود إلى كون الفضة مقومة فى الوقت الحالي بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب ،لذلك نرى دخول طلب تجزئة قوي قادم إلى سوق الفضة.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث عندما بلغت أسعار الذهب بالفترة الأخيرة أعلى مستوى فى ست سنوات.

والفضة تميل دائما على أساس النسبة المئوية إلى التفوق على الذهب، سواء كان هذا التحرك صعودا أو هبوطا حسب حركة السوق.