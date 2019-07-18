شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بقيادة قطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، وقاد التراجعات قطاع التكنولوجيا بعد نتائج ضعيفة لشركة "ساب" ، بالإضافة إلى تقارير تتحدث عن صعوبة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بسبب القيود المفروضة على شركة "هواوي" الصينية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات ، بعد تعليقات مخيبة للآمال من الرئيس الأمريكي عن المحادثات التجارية مع الصين ،بجانب انخفاض قطاع الطاقة تضررا من هبوط أسعار النفط العالمية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1.6 % ، بعد نتائج ضعيفة لشركة "ساب" للبرمجيات ،وتجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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انخفض سهم "ساب" بأكثر من 6% ، بعد أن جاءت إيرادات الشركة الأكبر قيمة فى أوروبا بأقل من تقديرات الخبراء خلال الربع الثاني من هذا العام.

أشارت بعض التقارير إلى أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير فى طريق مسدود بسبب القيود الأمريكية المفروضة على شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة " هواوي".

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.65% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل المؤشر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3,017.80 نقطة.

فى ألمانيا فقد مؤشر داكس أكثر من 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا،وتراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.15% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3%.