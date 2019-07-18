شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس من أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويضغط على الأسعار أيضا انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.6% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,418.52$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,426.62$،وسجلت أعلى مستوي 1,430.14$ الأعلى منذ 3 تموز/يوليو ، وأدنى مستوي 1,418.01$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تراجع مستويات الدولار الأمريكي ،وتحسن طفيف فى مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الاخري المقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا تزال العملة الأمريكية محط اهتمام المستثمرين ، باعتبارها الاستثمار الأفضل حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، وسط الضغوط السلبية التي تواجه العملات الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

وحقق الدولار الأمريكي مكاسب قوية هذا الأسبوع بعد بيانات إيجابية عن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ،قلصت مخاوف تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وقلصت أيضا من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الاتحادي نهاية هذا الشهر.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 3.81 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 803.18 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 7 شباط/فبراير الماضي.