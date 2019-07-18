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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين بدعم تباطؤ المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى فى خمسة أيام ، لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد تراجع المخزونات التجارية للأسبوع الخامس على التوالي ، وانخفاض الإنتاج بسبب الإعصار "باري".
بحلول الساعة 10:15بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.50$،وسجل أعلى مستوي 56.92$ ،وأدنى مستوي 56.44$.
وصعد خام برنت إلى مستوي 63.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.52$ ،وسجل أعلى مستوي 64.00$ ،وأدنى مستوي 63.44$.
فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.6% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 56.24$ للبرميل ، وفقدت عقود برنت نسبة 1.2% وسجلت مستوي 63.24$ الأدنى منذ 5 تموز/يوليو الجاري.
أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 12 تموز/يوليو، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ، وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بحوالي 3.6مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 456.2 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 11 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.
وانخفض الإنتاج الأمريكي الأسبوع الماضي بحوالي 300ألف برميل ، لينزل الإجمالي إلى 12 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 8 آذار/مارس الماضي.
ويعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأول خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،والأكبر منذ الأسبوع المنتهي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بعد تعطل الإنتاج فى خليج المكسيك بسبب الإعصار "باري".
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