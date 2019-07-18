شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، فى طريقها للتداول مرة أخرى أعلى مستويات 10,000$ ، لكنها لا تزال بحاجة إلى حوافز إيجابية جديدة ، تعمل على تحسن مستويات الطلب الاستثماري مرة أخرى ،ويطغي تأثيرها على مخاوف التدقيق على العملات الرقمية فى الولايات المتحدة "أكبر سوق تشفير فى العالم".

وبحلول الساعة 09:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول9,777$ بارتفاع قدره 65$ بحوالي 0.7%،حيث سعر الافتتاح عند 9,712$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,027$ ،وأدنى سعر عند 9,580$.

حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 3.1% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 9,049$ لكل وحدة بتكوين المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 272 مليار$ ، مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

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وانخفضت القيمة السوقية يوم الأربعاء إلى إجمالي 248 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 11 حزيران/يونيو الماضي ،ليسترد السوق حتى الآن 24 مليار$ بفضل عمليات التعافي الحالية.

يقول بعض الخبراء إن التدقيق على صناعة التشفير وعلى عملة "ليبرا" فى الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم ، قد يضعف المعنويات على المدى القصير ، لكنه من غير المرجح أن يغير الاتجاه على المدى الطويل فى عملة "البتكوين" التي تدعمه عوامل أساسية قوية.

وأكدوا على أن التصحيح الحالي فى أسعار البتكوين نقطة دخول جيدة لأن السوق سوف يتحول تركيزه قريبا جدا إلى إطلاق منصة "Bakkt".

وعلى حسب إعلان سابق سوف يبدأ عمل المنصة فى 22 تموز/يوليو الجاري ، ومن المؤكد أن تجذب الكثير من المستثمرين من المؤسسات ، حيث من المنتظر إن تقوم المنصة بتسوية عقودها باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.

من ناحية أخرى ، سجل صندوق إدارة الأصول الرقمية Grayscale Investments نموا ملحوظا فى أصوله الخاضعة للإدارة ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.7 مليار$ ، فى علامة قوية على المشاركة الضخمة من الجهات الفاعلة المؤسسية.