شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع على خلاف التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية مرتفعة بمقدار 1.0% خلال حزيران/يونيو ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 0.3% ، وعدلت القراءة السابقة إلى انخفاض بمقدار 0.6% من انخفاض بمقدار 0.5% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني .

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