شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي للأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.25% إلى مستويات 107.68 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.95، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الثالث من تموز/يوليو الجاري عند 107.64، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.00.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 14 مليار ين مقابل فائض 622 مليار ين في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 141 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض يما قيمته 590 مليار ين مقابل عجز 968 مليار ين في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لفائض 404 مليار ين.

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وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 6.7% مقابل 7.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، دون التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 5.2% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.2%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كون الاقتصاد الياباني سيواصل النمو بوتيرة معتدلة وأن الطلب المحلي داخل بلاده مستقر، وذلك مع تطرقه لكون هناك مخاطر عديدة تهدد توقعات النمو الاقتصادي العالمي وأفادته بأن الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة معتدلة، مضيفاً أن البنك المركزي الياباني قد يتوسع في اعتماد التحفيز في حالة وهن الضغوط التضخمية بما يعيق الوصول لهدف التضخم عند 2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 7 ألف طلب إلى 216 ألف طلب، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 23 ألف طلب إلى 1,700 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى 5.0 مقابل 0.3 في حزيران/يونيو، وذلك قبل صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال السياسة النقدية في الاجتماع السنوي لجمعية أبحاث المصارف المركزية في نيويورك.