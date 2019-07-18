شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اللايتكوين من الأدنى لها في شهرين مع ارتفاعها بأكثر من 1% ضمن عمليات تصحيحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بأكثر من 1.1$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 11 من أيار/مايو ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها موسعة الأخيرة عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند مستويات 146$ وتضاعف قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع هذا العام.

وفي تمام الساعة 05:12 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.24% إلى مستويات 91.47$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 90.53$، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 93.00$، بينما حققت الأدنى لها عند 87.11$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 5.74$ مليار.

هذا قد ارتفعت اللايتكوين أمس الأربعاء بقرابة 14% موضحة أفضل أداء يومي لها منذ 11 من أيار/مايو ولتعكس تلاشي خسائرها في مطلع تداولات هذا الأسبوع وتعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع مع تسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين عليها بنحو النصف من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين بحلول السادس من آب/أغسطس المقبل.

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ونود الإشارة، لكون اللايتكوين استطاعت بالأمس استرداد من جديد مركزها كرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية، إلا أنها لا تزال تتكبد حالياً خسائر شهرية بنحو 25% لتعد بصدد أول خسائر شهرية لها في سبعة أشهر ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الشهر الماضي مكاسب شهرية بقرابة 7% لتعكس مكاسبها الشهرية السادسة على التوالي، موضحة آنذاك أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.

ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فأن الرئيس التنفيذي لشركة "ترون" جوستين صن أعرب الشهر الماضي عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" مبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي على غداء إطلاق قوة العملات المشفرة الذي تقدر تكلفته بواقع 4.6$ مليون دولار بحلول 25 من تموز/يوليو والذي من المرتقب أن يحضره أيضا الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت.

هذا ويأمل صن في أن يساعده صديقه لي في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي عرضت فيه شركة ترون أعلى مبلغ في المزاد العلني له 4.6$ مليون، وسيتم ذلك الغداء الخيري الذي سيسلط الضوء أيضا على جمعية خيرية محلية تدعمها زوجة باقيت هذا العام في سان فرانسيسكو، وأعرب الكثير في مجتمع التشفير الرقمي عن كون مبتكر اللايتكوين لي هو سفير رائع لهذه الصناعة.