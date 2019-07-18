الاقتصاد

مؤشر الكويت يعزز من مكاسبه - تحليل صباحي - 18-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة 6800.00 ، محققاً أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 12.50 نقطة ، وجاء هذا الارتفاع الطفيف بسبب محاولته تصريف التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

 

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6800.0 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7000.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6600.00 ومستوى المقاومة 6900.00 .

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