الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بصورة طفيفة – تحليل صباحي – 18-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بصورة طفيفة تكاد لا تذكر بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.03% ما يعادل 2.54 نقطة ليستقر المؤشر عند مستوى 9075.55 في نهاية التداولات ، وذلك وسط تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استمرار توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استقرار أحجام التداول ، ليحاول المؤشر اختراق مستوى المقاومة المهم 9084.75 .

 

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9084.75 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9403.05 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8889.00 ومستوى المقاومة 9200.00 .

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عدد أسهم الشركات الرابحة 85

عدد أسهم الشركات الخاسرة     83

عدد أسهم الشركات الثابتة 21

عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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