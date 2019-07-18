شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ التاسع من تموز/يوليو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 19 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منقطة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الأمريكي.

في تمام الساعة 04:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1239 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1224 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1242.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 7 ألف طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 209 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 23 ألف طلب إلى 1,700 ألف طلب مقابل 1,723 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى 5.0 مقابل 0.3 في حزيران/يونيو، وذلك قبل صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال السياسة النقدية في الاجتماع السنوي لجمعية أبحاث المصارف المركزية في نيويورك.