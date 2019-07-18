شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط لأول مرة في ستة جلسات مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتقلص من خسائرها في مطلع الأسبوع وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير المستثمرين لتطورات المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين والتي قد تنعكس على الطلب العالمي للنفط.

وفي تمام الساعة 04:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.39% لتتداول عند مستويات 56.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.60$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.50% لتتداول عند 63.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.52$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار 0.09% إلى مستويات 97.10 مقارنة بالافتتاحية عند 97.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 7 ألف طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 209 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في السادس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 23 ألف طلب إلى 1,700 ألف طلب مقابل 1,723 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى 5.0 مقابل 0.3 في حزيران/يونيو، وذلك قبل صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال السياسة النقدية في الاجتماع السنوي لجمعية أبحاث المصارف المركزية في نيويورك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط تقلص العجز إلى 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر مقابل 9.5 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 3.6 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 455.9 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 2% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 5.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أيضا أمس الأربعاء تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والذي أعرب من خلالها أنه لن يكون أحد في مأمن إذا ما اندلعت حرب في الخليج، موضحاً أن بلاده والولايات المتحدة كانوا على وشك خوض الحرب، إلا أن تحذيرات طهران للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة بأن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها في حالة تصعيد المواجهة العسكرية معها، قد جنبت حتى الآن ويلات الحرب.

كما نوه وزير الخارجية الإيراني لكون بلاده لن تتخذ إجراءات عشوائية، مع تطرقه لكون الإدارة الأمريكية تشن حرب اقتصادية على النظام الحاكم في إيران، وأن هناك بعض الدول التي تقدم لها المساعدات اللوجيستية، وذلك يعني أن تلك الدول تشارك في تلك الحرب على طهران، ولذلك في حالة اندلاع حرب في المنطقة، فلن يكون أياً من تلك الدول في مأمن، مضيفاً أن بلاده لا تزال تتجنب اندلاع الحرب ولا تسعى إليها.

وفي المقابل، فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت صحيفة وول ستريت جونال بأن التقدم حيال التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديان في العالم، قد توقف بسبب القيود المفروضة من قبل الولايات المتحدة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، وذلك وفقاً لمصادر الصحيفة المطلعة على المحادثات التي تجرى حالياً بين الولايات المتحدة والصين حول التوصل الاتفاق تجاري يجنبهم الحرب التجارية القائمة بين البلدين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الثلاثاء الماضي عن كون الطريق لا يزال طويلاً قبل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مع تطرقه لكون كلاً من الاتحاد الأوروبي والصين يقومان بضخ الأموال في نظامهما المالي، وأفادته بأن إدارته يمكنها فرض رسوماً جمركية على واردات أمريكا من الصين في حال رغبت في ذلك، مضيفاً أن خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية سيدعم أسواق الأسهم وارتفاعها.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى إجمالي 784 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر، وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء تنويه مكتب السلامة وإنفاذ البيئة الأمريكي عن كون العاصفة الآسيوية باري قد مرت بسلام وأن منتجو النفط من الحقول البحرية في أمريكا يجرون استئناف الإنتاج في هذه المنطقة.