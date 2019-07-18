الحكومة توضح حقيقة تسريح عدد كبير من موظفي الدولة.. وتعثر العاصمة الإدارية الجديدة ماليا

كتب: ضياء السقا

رصد مجلس الوزراء المصري، مجموعة من الشائعات، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، الخميس، على الفيس بوك، انفوجرافات تفند عدد من الشائعات وعلى رأسها إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين فى شريحة أعلى للكهرباء، واعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي، ونية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، وذلك فى إطار خطة الإصلاح الإداري.

وفيما يلي الشائعات التي تم رصدها ونفيها

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