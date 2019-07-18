شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكى: محادثة هاتفية قد تفضى لمفاوضات أمريكية صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين لتلفزيون سي.إن.بي.سى إن محادثة هاتفية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين فى وقت لاحق اليوم الخميس ربما تمهد الطريق لمحادثات تجارية وجها لوجه.

وتابع منوتشين، متحدثا من اجتماع مجموعة السبع فى شانتى بفرنسا، أنه والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر سيشاركان فى المحادثة مع نظيريهما الصينيين، مضيفا أن ذلك يأتى عقب مناقشات جرت فى وقت سابق مع معاونيهم.

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وقال منوتشين فى مقابلة "سنرى إلى أين نصل.. نواصل إحراز تقدم. أتوقع أن أسافر مع لايتهايزر إلى هناك لإجراء اجتماعات وجها لوجه".

واضطربت أسواق الأسهم العالمية بعد تعليقات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء، جدد فيها تهديده بفرض مزيد من الرسوم على الواردات الصينية.

واتفق ترامب مع الرئيس الصينى شى جين بينغ الشهر الماضى على إحياء المحادثات التجارية بعدما توقفت فى مايو.