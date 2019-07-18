شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: إنتاج روسيا النفطى يعود إلى مستويات اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن بلاده عادت بإنتاجها النفطى إلى المستويات المتفق عليها بين أوبك ومصدرى الخام غير الأعضاء بالمنظمة، وإن إنتاج البلاد فى النصف الأخير من يوليو تموز سيرتفع بالمقارنة مع النصف الأول.

وهوى إنتاج روسيا إلى قرب أدنى مستوى فى ثلاث سنوات فى مطلع يوليو بسبب العثور على مستويات مرتفعة من الكلوريد العضوى فى النفط فى أبريل مما أدى لتعطيل الصادرات عبر خطوط الأنابيب.

وقال نوفاك للصحفيين "عاد إنتاجنا لما يتماشى مع الخطط والجداول الزمنية جرى خفض الإنتاج لعدة أيام بما يتجاوز مستوى الامتثال كان الأمر يتعلق بعملية تكنولوجية".

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واتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطى 228 ألف برميل يوميا من 11.41 مليون برميل يوميا ضختها فى أكتوبر 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق العالمى الحالى.

وبموجب تلك الصيغة، يجب أن يكون إنتاج موسكو النفطى عند نحو 11.17-11.18 مليون برميل يوميا.

وتقول مصادر بالقطاع إن إنتاج النفط انخفض إلى 10.79 مليون برميل يوميا فى أوائل يوليو.