شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة البريطانية تقفز فى يونيو فى دفعة مهمة للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع فى يونيو، وفقا لبيانات رسمية ربما تثير آمالا فى أن يتفادى الاقتصاد انكماشا فى الربع الثانى من العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية قفزت 1%، متجاوزة جميع التوقعات فى استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين والتى كانت لهبوط نسبته 0.3 %.

وبالمقارنة مع يونيو 2018، ارتفعت المبيعات 3.8% لتفوق مجددا جميع التوقعات.

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ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن اقتصاد بريطانيا يواجه خطر الانكماش فى الربع الثاني، نتيجة لطفرة تكوين المخزونات التى حدثت قبيل الموعد النهائى الأصلى للخروج من الاتحاد الأوروبى فى مارس.

غير أن الارتفاع غير المتوقع لمبيعات التجزئة فى يونيو قد يساهم فى تقليص ذلك الخطر.

لكن مبيعات التجزئة للأشهر الثلاثة المنتهية فى نهاية يونيو نمت 0.7% فقط وهى أضعف قراءة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية فى فبراير.

وتتناقض الأرقام مع مسح لاتحاد تجار التجزئة البريطانى أظهر انخفاض المبيعات فى اثنى عشر شهرا حتى يونيو بأسرع وتيرة مسجلة لذلك الشهر.