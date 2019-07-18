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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 18-7-2019 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار اليوم الخميس 18-7-2019، فى تعاملات السوق المصرفى المصرى، حيث سجل سعر الدولار ثباتاً فى البنك الأهلى المصرى عند 16.56جنيها للشراء، و16.66 جنيها للبيع، فيما شهد ارتفاعا فى عدة بنوك أخرى، وذلك مقارنة بتعاملات الأمس.
وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى..
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.55 جنيه للشراء.
16.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.56 جنيه للشراء.
16.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
16.56 جنيه للشراء.
16.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.55 جنيه للشراء.
16.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.57 جنيه للشراء.
16.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.56 جنيه للشراء.
16.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.55 جنيه للشراء.
16.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
16.56جنيه للشراء.
16.66 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.