شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع يتوقع تحقيق الشركات المدرجة بالبورصة 81.5 مليار جنيه أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع بنك الاستثمار شعاع كابيتال، نمو أرباح الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لتحقق 81.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 بنسبة نمو 8.2%، كما توقع ارتفاع الإيرادات إلى 588.9 مليار جنيه بنسبة نمو 8.6% بنهاية العام.

واستند شعاع، فى هذه التوقعات على البيانات المالية للشركات للربع الثانى من عام 2019، وتوقعات المحللين لنتائج العام بالكامل للشركات فى ضوء النتائج غير المدققة.

وتوقع شعاع، أن يقود النمو المطلق فى الإيرادات فى 2019 كل من قطاع الطاقة والمرافق بنسبة نمو 53% على أساس سنوى إلى 62 مليار جنيه، قطاع السلع الاستهلاكية الترفيهية بنسبة نمو 24% على أساس سنوى إلى 58.3 مليار جنيه، وذلك بفضل القفزة المتوقعة من قبل المحللين فى إيرادات شركة القلعة للاستشارات المالية بنسبة 161% إلى 34.3 مليار جنيه، حيث من المتوقع أن تسهم شركة المصرية التكرير التابعة لها فى إيرادات المجموعة فى 2019 بعد بدء عملياتها التشغيلية والذى طال انتظاره.

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أما فيما يتعلق بقطاع السلع الاستهلاكية الترفيهية، فمن المتوقع أن تقود شركة غبور أوتو بنسبة نمو %22 إلى 31.6 مليار جنيه، نمو إيرادات القطاع خلال 2019، فى الوقت نفسه، من المتوقع أن يقود النمو المطلق فى الأرباح لعام 2019 كل من قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة نمو 973% على أساس سنوى إلى 6.6 مليار جنيه، القطاع المالى بنسبة نمو 8.8% على أساس سنوى إلى 36.4 مليار جنيه، وذلك بفضل جلوبال تليكوم القابضة، والتى من المتوقع أن تتحول خسائرها الصافية البالغة 331 مليون دولار فى عام 2018 إلى أرباح صافية تبلغ 86 مليون دولار أمريكى فى عام 2019.

وتأثرت أرباح جلوبال تليكوم، فى عام 2018 بخسائر الاضمحلال فى بعض أصولها بالإضافة للتكاليف التمويلية وهى عوامل من المفترض ألا تظهر مرة أخرى فى عام 2019، أما بالنسبة للقطاع المالى فمن المتوقع أن يقود البنك التجارى الدولى النمو فى أرباح القطاع خلال 2019.