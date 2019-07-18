شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح بنك مورجان ستانلى الفصلية 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مورجان ستانلى اليوم الخميس هبوط الأرباح الفصلية عشرة بالمئة مع تعثر التداولات والإيرادات من خدمات تقديم المشورة بسبب تدنى تقلبات السوق.

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وقال البنك إن الأرباح العائدة لمورجان ستانلى نزلت إلى 2.20 مليار دولار بما يعادل 1.23 دولار للسهم فى الربع الثانى المنتهى فى 30 يونيو، من 2.44 مليار دولار أو 1.30 دولار للسهم قبل عام.

كان محللون يتوقعون ربحا قدره 1.14 دولار للسهم، وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الأرقام قابلة للمقارنة.