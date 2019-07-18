شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بـ"التخطيط" يلتقى نائب رئيس وزراء أذربيجان لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط، بياجوب عبد الله ايوبوف، النائب الأول لرئيس وزراء أذربيجان على هامش مشاركة وزارة التخطيط بفعاليات المنتدى السياسى للتنمية المستدامة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة" لهذا العام.

بحثا الطرفان خلال اللقاء والذى شارك فى حضوره الدكتورمحمد جاد نائب رئيس بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، سبل التعاون المشترك بين دولتي مصر وأذربيجان.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كمالى، على حرص مصر بتوطيد العلاقات مع دولة أذربيجان وبحث سبل التعاون بالعديد من المجالات المشتركة، لافتا إلى جهود وزارة التخطيط فى تنسيق صياغة رؤية مصر2030 وعملية تحديثها التى تجرى حالياً.

كما تطرق "كمالى" خلال اللقاء إلى تدشين منظومة إلكترونية للتخطيط والمتابعة، لافتا إلى دور الوزارة فى قيادة جهود الإصلاح الإدارى وتأهيل قدرات الموظفين مع التركيز بشكل خاص على المرأة والشباب وتأهيلهم لتبوأ المناصب القيادية.

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كما أكد نائب الوزير على حرص مصر في الاستفادة من تجربة أذربيجان في اعتماد نظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات الاجتماعية، فضلا عن تبادل الخبرات بين هيئة تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ونظيرتها في أذربيجان.

وأشار "كمالى" إلى قيام مصر بتقديم تقريرين للمراجعة الوطنية الطوعية، مؤكدًا على عزم مصر تقديم التقرير الثالث لها فى عام 2021، متناولا الحديث حول النتائج الرئيسة للمراجعة الوطنية الطوعية المصرية الثانية وإنجازات مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، حيث أكد أن مصر قد اتخذت العديد من المبادرات التي ساهمت في التغلب علي العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد ياجوب عبد الله ايوبوف، على العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين واهتمام بلاده بتعميق العلاقات بينهما في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض جهود بلاده فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع قيامهم حالياً باعتماد خطة عشرية من 2020 الى 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خلفا لخطة 2015-2020، فضلا عن إنشاء لجنة وطنية تنسيقية برئاسته لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح ايوبوف، أن أذربيجان قامت بتقديم تقريرين وطنيين طوعيين مثل مصر فضلاً عن تشابه التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بين البلدين، موجها الدعوة لوزارة التخطيط للمشاركة فى منتدى باكو للتنمية المستدامة، فضلا عن توجيه الدعوة لزيارة أذربيجان للاضطلاع على تجربتها على أرض الواقع وبحث سبل دفع التعاون قدما بين الجانبين.