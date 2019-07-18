شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تفقد 5 بلايين ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 16:37

عاود المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الخميس) بعد ارتفاعه اليومين السابقين، فيما سجلت 73 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 33 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات أخرى، واستقرت شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 578 بليون ريال بخسارة 5 بلايين نستبها 0.82 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 13 في المئة الى 151 مليون ريال في مقابل 173 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 6 في المئة الى 40 مليون سهم، في مقابل 42 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 8 في المئة الى 3653 صفقة في مقابل 3958 صفقة.

واستقر المؤشر العام للبورصة في المنقطة السالبة بخسارة 1.04 في المئة، تعادل 110 نقاط، وصولا الى 10503 نقاط في مقابل 10614 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2 في المئة.

وبتأثير تراجع اسعار بعض الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر التأمين بخسارة 1.8 في المئة، الى 3124نقطة، تلاه مؤشر الصناعة الخاسر 1.28 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ العقارات الهابط 1.06 في المئة، تبعه ﻣﺅﺷﺭ الاتصالات المتراجع 1.05 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي خامس أكبر خسارة نسبتها 1.04 في المئة، تلاه ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ المتراجع 0.93 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بخسارة 0.87 في المئة، وفقد مؤشر المصارف 0.77 في المئة من قيمته، بينما سجل مؤشر النقل الزيادة الوحيدة بنسبة 0.37 في المئة.