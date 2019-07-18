السوق الرئيس الرابح الوحيد في بورصة الكويت

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محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 16:39

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) تراجعا في معدلات الاداء، إذ تراجعت قيمة الأسهم المتداولة 19 في المئة الى 28 مليون دينار في مقابل 34 مليونا لليوم السابق، وتراجعت الكمية المتداولة 28 في المئة الى 154 مليون سهم في مقابل 214 مليون، فيما هبط عدد الصفقات المنفذة 18 في المئة الى 6865 صفقة في مقابل 8405 صفقات لليوم السابق.



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صاحب ذلك تسجيل مؤشر السوق الرئيس الزيادة الوحيدة في البورصة بنسبة 0.07 في المئة تعادل 4 نقاط الى 4889 نقطة في مقابل 4885 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الاول 0.17 في المئة تعادل 11 نقطة الى 6751 نقطة في مقابل 6762 نقطة لليوم السابق، وهبط مؤشر السوق العام 0.11 في المئة الى 6123 نقطة.

وجاء سهم هيومن سوفت في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 0.92 في المئة، وصولاً إلى 3.401 فلس، من تداول 178 ألف سهم، قيمتها 606 ألاف دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بزيادة 0.34 في المئة الى 597 فلساً.

وسجل سهم صناعات أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.62 في المئة، هبوطا إلى 243 فلوس، تلاه سهم أهلي متحد بخسارة 1.38 في المئة الى 285 فلسا من تداول 11 مليون سهم.

وحقق سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة بلغت 3.67 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.4 في المئة الى 1005 فلوس، من تداول 3.64 مليون سهم.