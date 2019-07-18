شكرا لقرائتكم مبيعات قياسية لـ"أمازون" خلال "برايم داي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب | منذ ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 16:29

أعلنت مجموعة "أمازون" الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية الأربعاء تحقيق مبيعات قياسية في حملتها السنوية للتنزيلات المعروفة بـ"برايم داي".



وأشارت المجموعة التي تتخذ مقراً لها في مدينة سياتل بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة إلى أنها باعت الاثنين والثلثاء أكثر من 175 مليون منتج في 18 بلداً للمشتركين في برنامجها "برايم".

وعلق رئيس "أمازون" جيف بيزوس في بيان: "مشتركونا اشتروا ملايين الأجهزة بالاستعانة بخدمة أليكسا للمساعدة الصوتية ووفروا عشرات ملايين الدولارات من خلال ابتياع حاجاتهم لدى هول فودز ماركت كما أنفقوا أكثر من بليوني دولار على المنتجات المصنعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة".

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كذلك أشارت المجموعة إلى أن مبيعات "برايم داي" تخطت تلك المسجلة في "بلاك فرايداي" (الجمعة الأسود) و"سايبر مونداي" مجتمعين، وهما يومان من التخفيضات الكبيرة في الولايات المتحدة يشكلان عموماً انطلاق موسم مبيعات نهاية العام في البلاد.

غير أن "أمازون" لم تقدم أي أرقام بشأن القيمة الإجمالية لمبيعاتها.

وكان تحليل لمصرف "جاي بي مورغان" خلص قبل "برايم داي" إلى أن هذا الحدث قد يدر إيرادات تفوق خمسة بلايين دولار هذه السنة بعدما بلغت عائداته العام الماضي 3,2 بلايين دولار.