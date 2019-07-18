التموين تكشف حقيقة رفع سعر الأرز لـ12 جنيها.. وتخفيض دعم رغيف الخبز..وخلط القمح بالتراب

كتب: ضياء السقا

نفى المركز الإعلامي، لرئاسة مجلس الوزراء المصري، رفع وزارة التموين أسعار الأرز التمويني لـ12 جنيها، كما نفى تخفيض الحكومة دعم رغيف الخبز بالموازنة العامة للدولة، كما أكد أنه لا صحة لخلط أطنان كبيرة من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات.

وقال المركز الإعلامي في بيان نشره، الخميس، عبر الصفحة الرسمية للوزراء على الفيس بوك: "لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التمويني إلـى 12 جنيهًا، وسعره في منظومة التموين 9 جنيهات، ونشدد على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة".

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وأضاف المركز أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة لدعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، مشيرا إلى إنه تم تخصيص89 مليار جنيه بموازنة 2019/2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق منها حوالي 51 مليار جنيه لدعم الخبز.

من ناحية أخرى، أكدت وازرة التموين أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مُشددةً على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذي يتم تسليمه إلى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصاً على صحة المواطنين.