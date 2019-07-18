أسعار الذهب تقفز في السوق المصري تزامنا مع أكبر حالة تذبذب سعري منذ ٢٠١٦

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس 18 يوليو، في السوق المصري، بمقدار 5 جنيهات.

وكان عيار 21 قد سجل مؤخرا 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وفي المقابل انخفض الذهب عالميا، لتسجل الأوقية 1420.07 دولار.

وبحسب رويترز، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الخميس الماضي، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:

عيار 18 بـ 562 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 656 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 621 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5248 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.