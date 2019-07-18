شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط والأمريكى يواصل خسائره بعد ارتفاع مخزون المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين اتجاه أسعار النفط اليوم الخميس، مع مواصلة الخام الأمريكى خسائره، بعد أن انخفض فى الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من المنتجات مثل البنزين بقوة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات بما يعادل 0.1 % إلى 63.72 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمى تراجعت 1.1% أمس الأربعاء.

هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى ثمانية سنتات أو 0.1 % إلى 56.7 دولار.

وتراجع الخام 1.5% فى الجلسة السابقة.

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وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاضا يفوق المتوقع فى مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، لكن المتعاملين يركزون على الزيادات الكبيرة فى مخزونات المنتجات المكررة مما دفع الأسعار للانخفاض.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت 3.1 مليون برميل بما يفوق توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

لكن مخزونات البنزين زادت 3.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين فى استطلاع رأى أجرته رويترز والتى كانت لهبوط قدره 925 ألف برميل.

وقال ستيفن إينس من فانجارد ماركتس "استهلاك البنزين ضعيف على نحو مقلق بالنظر إلى أن المستهلكين الأمريكيين فى ذروة موسم الرحلات".

واضطرب إنتاج النفط الأسبوع الماضى بفعل العاصفة باري، التى وصلت إلى اليابسة يوم السبت فى وسط لويزيانا كإعصار من الفئة واحد، وهى أول عاصفة كبيرة تضرب خليج المكسيك هذا الصيف.

وانخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار التوترات بشأن حدوث صراع فى الشرق الأوسط، واستئناف إنتاج النفط فى خليج المكسيك بعد العاصفة وبزوغ مخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصينى.