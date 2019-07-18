البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم المصريين للإسكان بقيمة 18.9 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، لعدد 4.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 18.9 مليون جنيه.
وسجلت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إيرادات خلال الربع الأول من 2019، وبلغت 16.53 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 16.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وحققت الشركة صافى ربح بلغ 12.06 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 6.72 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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