شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسرا عدد 41.72 نقطة ليغلق عند مستوى 9033.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.09% رابحا 41.22 نقطة ليغلق عند مستوى 3828.14 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 131.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 62 شركة، فيما تراجعت 112 شركة. Advertisements وتراجع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.42%. وجاء سهم "المراكز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.47%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 2.82%، ثم التأمين العربية بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم "جدوى ريت الحرمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.35% ثم اتحاد الاتصالات بنسبة 3%، ثم صادرات بنسبة 2.69%.

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