شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 18-7-2019 وارتفاع جماعى أمام الجنيه عدا الريال يستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 18-7-2019، ارتفاعاً جماعياً عدا الريال السعودى والذى استقر سعره مقابل الجنيهع المصرى عند ختام تعاملات الأمس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع المصرفى، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى مصر

مال سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم الخميس إلى الارتفاع، حيث صعد سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى فى معظم التعاملات المصرفية للبنوك العاملة فى مصر، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.56جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ارتفاعاً طفيفاً، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.58 للشراء، 18.73 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بتعاملات الأمس.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ارتفاعاً طفيفاً، وذلك مقارنة بتعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.58 جنيه للشراء، و20.79 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى سجل سعر الريال 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، ارتفاعاً طفيفاً خاصة على مستوى سعر البيع، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر الدينار 54.38 جنيه للشراء، و 54.86 جنيه للبيع.