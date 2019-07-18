شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.886 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 122.8 مليون ورقة مالية بقيمة 492.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.3 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 38.2%، والعرب على 4.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.68%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 37.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 16795 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.