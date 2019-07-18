شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% خاسراً عدد 12.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6124.63 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% خاسراً عدد 22.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6746.74 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحاً عدد 8.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4900.85 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 153.6 مليون سهم بقيمة 27.7 مليون دينار كويتى عبر 6866 صفقة.

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وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع السلع الاستعلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فقطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.70%.

وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.87%، تليه إيفا فنادق بنسبة 8.76%، ثم العقارية بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "بيان للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم كامكو للاستثمار بنسبة 10%، ثم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 8.57%.