شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: منظمة التعاون الاقتصادى تطلب الاستفادة من نجاحات مصر فى التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مسئولون بوزارة التخطيط، بماركوس بونتورى، مدير الإدارة العامة للحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى يعقد حاليا بمدينة نيويورك الأمريكية.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور محمد جاد نائب رئيس بعثة مصر فى نيويورك، حيث تم خلال اللقاء استعراض جهود الدولة المصرية فى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، فضلًا عن استعراض تطورات عملية الإصلاح الإدارى للدولة وبناء قدرات الموظفين خاصة مع الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

وتطرق الدكتور أحمد كمالى خلال اللقاء للجهود المبذولة فى توفير البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، والأدوات التى استحدثتها وزارة التخطيط لدعم عملية الرصد والتقييم.

Advertisements

ومن جانبه طلب مسئول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال اللقاء، الاستفادة من نجاحات مصر فى مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والرصد والتقييم، ومشاركة خبراتها مع باقى دول المنظمة، خاصة مع موافقة مجلس المنظمة مؤخرًا على انضمام مصر لآلية التعاون القطرى الخاصة بالمنظمة، والتى تقتصر حتى تاريخه على أربعة دول فقط.