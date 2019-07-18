البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 16811 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 531 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1376 نقطة.
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