شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تطلق البرنامج التدريبى الأول للتسويق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبى الأول للتسويق الإلكترونى للسيدات والفتيات من رائدات الأعمال، والذى تم تنظيمه خلال الفترة من 14 حتى 18 يوليو فى إطار تنفيذ مبادرة "قدوة.تك" لتمكين المرأة، ومن خلال الشراكة بين مشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تمكين المرأة "She Leads" بمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل بهدف تدريب عدد 100 فتاة/ سيدة من رائدات الأعمال من محافظتى القاهرة والإسكندرية على التسويق الالكترونى لتمكينهن من ترويج وتسويق منتجاتهن وخدماتهن عبر وسائل الإعلام الالكترونية.

تضمن البرنامج التدريبى عدة موضوعات تستطيع السيدات من خلالها أن يتمكنَّ من وضع خطة تسويقية للمنتجات تشمل تحليل العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على المنتج، ووضع أهداف الخطة التسويقية وتحويل تلك الأهداف إلى مادة دعائية وتسويقية واعلانية على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيسبوك، واليوتيوب، وانستجرام"، وتطوير الخطط الخاصة بالمحتوى الإعلانى لتلك القنوات، كما شارك البريد المصرى بعقد جلسة حوارية عن الشمول المالى والخدمات المصرفية والبريدية للهيئة والداعمة لرائدات الأعمال.

ويبرز دور البريد المصرى فى مبادرة "قدوة.تك" فى تقديم العديد من الحلول التكنولوجية الرقمية للخدمات البريدية والمصرفية الموائمة لدمج النساء والفتيات من قطاع الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من أجل تحقيق الشمول المالى تماشيا مع أهداف المبادرة.

يذكر أنه قام بتسليم شهادات التكريم لرائدات الأعمال الذين اجتازوا الدورة التدريبية المهندسة هدى دحروج القائم بأعمال الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير الإقليمى لمشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتورة هبة لبيب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل والمدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل.

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ويستهدف البرنامج التدريبى فى مرحلته النهائية تنفيذ تطبيقات عملية مما تم التدريب عليه بحيث يتم إنشاء صفحات لمشروعات السيدات المشاركات على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقديم مشروعات خطط تسويقية، كما سيتم منح المتميزات منهن فرص تدريبية ومزايا ودعم خاص من خلال الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات القطاع الخاص شركاء العمل فى مبادرة "قدوة.تك".

يذكر أن مبادرة "قدوة.تك" لتمكين المرأة هى مبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً فى إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة 2030؛ بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتهدف إلى المساهمة فى التمكين الاجتماعى والاقتصادى للسيدات والفتيات فى مصر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاهتمام بتمثيل المرأة من قطاع الاقتصاد غير الرسمى من الصناعات الحرفية والزراعية، وتحفيزهن نحو إنشاء مشروعات ريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهن فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية الرقمية تحقيقاً للشمول المالى والتحول إلى مجتمع رقمى والمساهمة فى الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادى الشامل للجميع.