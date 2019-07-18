شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 18-7-2019 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-7-2019 مقارنة بتعاملات أمس، بالغا فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى

18.56 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.56 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.58 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

18.52 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.55جنيه للشراء.

18.73جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.61 جنيه للشراء.

18.74جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.52 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.