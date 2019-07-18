شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.04% خاسرة عدد 110.43 نقطة، لتغلق عند مستوى 10503.1 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 39.8 مليون سهم بقيمة 151.2 مليون ريال قطرى عبر 3653 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 34 سهما، واستقر سهمين.

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وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.28%، تلاه قطاعى العقارات والاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.37%.