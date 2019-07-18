وزارة التجارة: ميكنة صندوق تنمية الصادرات بتكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية، أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع ميكنة صندوق تنمية الصادرات بتكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين جنيه ، مشيراً الي ان المشروع يستهدف تحويل الصندوق الي مؤسسة حديثة تعتمد علي التكنولوجيات المتقدمة للتيسير علي المصدرين وتسهيل منظومة العمل به الي جانب تعزيز قدرة الصادرات المصرية علي المنافسة في الاسواق الخارجية من خلال تفعيل برامج رد الاعباء التصديرية .
وأضاف أن تطوير الصندوق يستهدف ايضا تسهيل اجراءات حصول المصدرين علي مستحقاتهم المالية ببرنامج رد الاعباء وتحقيق الشفافية الكاملة الي جانب تسهيل الاجراءات الادارية التي تشمل التقدم بالاوراق وحسابات قيمة رد الأعباء والاجراءات المالية.
أشار المهندس خلال تصريحات صحفية اليوم إلى أن التوصل إلى برنامج رد الأعباء جاء بعد جلسات مكثفة قادتها وزارتى التجارة والصناعة والمالية مع مجتمع الأعمال منذ شهر يناير الماضى وبرعاية ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق كامل مع الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء.
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات كان قد تقدم بعدد من المقترحات والتى تمثل وجهة نظر كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتم ادراجها بالكامل داخل البرنامج الجديد.
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