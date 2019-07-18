التموين تعلن تفاصيل إيقاف ’’سيستم‘‘ صرف الخبز والسلع اليوم

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة التموين، والتجارة الداخلية، عن إيقاف السيستم الخاص بصرف الخبز والتموين، اليوم الخميس، لمدة 10 ساعات، لإجراء الصيانة.

وقال الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "نظراً لإجراء عملية الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز والتموين للبطاقة الذكية سيتم ايقاف السيستم لمدة 10 ساعات فقط".

وأضافت الوزارة: "الإيقاف من الساعة السابعة من مساء يوم اليوم الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩ حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية".