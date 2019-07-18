المالية: اقتصادنا من أعلى معدلات النمو فى العالم ونستهدف أكثر من 6% هذا العام

كتب- أحمد يعقوب أكدت وزارة المالية، أن تراجع معدل التضخم فى المدن إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا 9.4% في يونيو الماضى، والمعلن فى يوليو 2019 مقارنة بـ 30% للشهر المماثل عام 2017، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6% خلال العام المالى 2018/ 2019، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضى بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادى، بدأ يؤتى ثماره فى إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى، تُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى...

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