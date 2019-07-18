شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطلق هاتف Galaxy A80 فى مصر عبر موقع جوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمتع بتجارب اتصال استثنائية وعبر عن جوهرك الإبداعي بطرق مميزة مع أول هاتف من سامسونج بتقنية الكاميرا الثلاثية الدوارة إلى جانب شاشة العرض الغامرة التي تمتد على طول الجهاز لمنحك تجربة مشاهدة فائقة

القاهرة 18 يوليو 2019 - أعلنت شركة سامسونح الكترونكس عن إطلاق هاتف Galaxy A80 الجديد فى السوق المصرى، حيث يمكن للمستهلكين الحصول على الهاتف عبر الإنترنت من خلال منصة التسوق الالكترونى جوميا بدء من شهر يوليو الحالى.

وتم تصميم هاتف سامسونج الجديد ليوفر ابتكارات استثنائية تتناسب مع أسلوب الحياة العصرية الذي نعيشه اليوم عبر منصة آمنة ومتقدمة لا سيما مع توجه المستهلكين نحو الاعتماد على هواتفهم الذكية لتسجيل الفيديوهات والتفاعل والتقاط الصور ومشاركتها بشكل مباشر. ويتميز الهاتف بأول كاميرا ثورية دوارة من سامسونج وشاشة العرض الجديدة الفائقة التي توفر تجارب مشاهدة غامرة.

وتعليقاً على إطلاق الهاتف، قال جان هوان لى، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج الكترونكس مصر " تم تطوير هاتف Galaxy A80 لمنح المستخدمين تجارب مذهلة تتناسب مع أسلوب حياتهم في العصر الرقمي لكي يتمكنوا من التواصل ومشاركة التجارب بطرق سلسة ومبتكرة. وتمنح أحدث ابتكاراتنا في الكاميرا والتصميم والأداء المستخدمين فرصة عيش تجارب جديدة للهاتف المحمول بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية المختلفة".

من جانبه، صرح هشام أبو زينة، رئيس قطاع الهواتف بشركة سامسونج للإلكترونيات، "نحرص على الاستمرار في تطوير عائلة A Series الجديدة فى الفئة المتوسطة والتي تجمع بين كل ما هو جديد في تكنولوجيا الهاتف المحمول والأسعار المناسبة وذلك لخدمة السوق المصرية الواعدة ومخاطبة شريحة كبيرة منه خاصة الشباب لتعكس هذه الفئة المميزة احتياجاته المختلفة بين التصميم الجذاب وأحدث الابتكارات التكنولوجية في الهواتف المحمولة".

شارك تجاربك اليومية مباشرةً

تم تزويد Galaxy A80 بكاميرا ثلاثية ثورية دوارة وذلك للمرة الأولى في أجهزة Galaxy، وتوفر الكاميرا الجديدة مستوى الجودة نفسه للعدسات الأمامية والخلفية، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بفيديوهات وصور مذهلة وعالية الدقة. وتمنح الكاميرا الثلاثية الدوارة المستخدم القدرة على تسجيل الفيديوهات بشكل مستمر، بغض النظر عما إذا تم تصويرها بواسطة الكاميرا الأمامية أو الخلفية، بحيث يمكنك رؤية ذكرياتك في فيديو واحد.

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سواءً كنت تتنزه في الجبال أثناء النهار أو تستمتع بتناول الطعام في أحد الأسواق الليلية، يسمح لك هاتف Galaxy A80 بالتقاط صور واضحة ومشرقة بغض النظر عن بيئة الإضاءة وذلك باستخدام الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميجابكسل. ومع العدسات فائقة الاتساع بزاوية رؤية 123 درجة[1]، يمكنك التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات ومشاهدتها ومشاركتها مباشرة بشكل سلس دون أي تعقيدات.

تتيح لك كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد في هاتف Galaxy A80 التقاط صورك بمزيد من العمق، مما يتيح لك إنشاء فيديوهات تشبه الأفلام للحظاتك وتجاربك المفضلة مع ميزات مثل وضعية التركيز المباشر في الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، تعمل وضعية تثبيت الفيديو أثناء التصوير على تقليل الاهتزازات لتمكين المستخدم من تسجيل فيديوهات احترفية.

استمتع بتجارب غامرة للوسائط المتعددة

يمكن للمستخدمين بفضل أول شاشة عرض جديدة لا متناهية عالية الدقة من الحافة إلى الحافة من نوع سوبر أموليد[2] قياس 6.7 بوصة مع مع نسبة عرض20:9 ، الاستمتاع بمشاهدة محتوى مميز للوسائط المتعددة بتفاصيل حية، مما يتيح لك الاستمتاع بتجارب غامرة في كل لعبة وفيديو وصورة وقصة. ويتيح لك نظام Dolby Atmos الاستمتاع بتجربة سمعية استثنائية باستخدام سماعات الأذن أو مكبرات الصوت بتقنية البلوتوث.

ابق متصلاً بشكل آمن لفترة أطول

يأتي هاتف Galaxy A80 أيضاً مع منصة الحماية Samsung Knox، منصة الأمان والحماية ضد تهديدات الأمن الإلكتروني والتي تم تصميمها لتعزيز مستويات الأمان والحماية للهاتف من الشرائح إلى البرامج. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك تطبيق سامسونج باس بالوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب بشكل آمن ومريح من خلال مستشعر البصمات.

ويمكن للمستخدم من خلال مُحسِّن الأداء الذكي في هاتف Galaxy A80، الاستمتاع بتجربة استخدام محسنة بسرعة أعلى ولفترة أطول كلما احتجت إليه. ويعمل برنامج تحسين الأداء المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي على زيادة وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي وسعة البطارية في الجهاز إلى الحد الأقصى، فضلاً عن تكييف كفاءة أداء الجهاز بما يتناسب مع احتياجاتك اليومية.

عبر عن شخصيتك بتصميم أنيق

يتوفر هاتف Galaxy A80 بثلاثة ألوان: الذهبي والأبيض والأسود، ويحتوي الهاتف باللونين الذهبي والأبيض على عناصر وردية اللون وزرقاء على التوالي، للتعبير عن شخصيتك المتفردة. يتوفر الهاتف على موقع جوميا للتسوق الالكترونى من خلال الرابط